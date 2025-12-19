صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیت گینگ اور 2 منشیات فروش گرفتار ،مال مسروقہ برآمد

  • گوجرانوالہ
ڈکیت گینگ اور 2 منشیات فروش گرفتار ،مال مسروقہ برآمد

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سبزی منڈی پولیس نے ریکارڈ یافتہ فیصل عرف فیصلو ڈکیت گینگ کے 3ارکان اور 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 1 کلو 320 گرام ہیروئن ،10 لیٹر شراب، 3لاکھ روپے اورموٹرسائیکل برآمد کر لیا ۔

 ایس ایچ او تھانہ عبدالرحمٰن نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے فیصل ،قاسم ،داؤد،عدنان اورنعمان کو گرفتار کر لیا ۔ ملزموں نے انکشاف کیا کہ وہ رات کو نقب زنی ، بند دکانوں کے تالے توڑ کر سامان چوری کرتے راہ گزرتے لوگوں سے رقم، موبائل بھی چھین لیتے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیتون کی پیداوار بڑھانے کیلئے اٹلی سے مدد لینگے ،رانا تنویر

بغیر این او سی روڈ کٹنگ پر مقدمہ درج ہوگا ،کمشنر راولپنڈی

آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

فکر اقبال کی آج بھی قومی تعمیر، فکری بیداری میں مرکزی حیثیت ، اورنگزیب کھچی

پی ٹی سی ایل نے طویل المیعاد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ویژن پیش کردیا

پنڈدادنخان ،ٹرک نے معصوم طالب علم کو کچل ڈالا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ