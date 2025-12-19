صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوکن کی مد میں ناجائز ہزاروں روپے اکھٹے کرنے پر احتجاج

  • گوجرانوالہ
ٹوکن کی مد میں ناجائز ہزاروں روپے اکھٹے کرنے پر احتجاج

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سرکاری گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کے گاڑیوں کے سٹینڈ پر موٹر سائیکل و گاڑیوں کے مالکان سے ٹوکن کی مد میں ناجائز ہزاروں روپے اکھٹے کرنے پرسٹینڈ ملازمین کیخلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے ۔

 منظور ، تنویر اور زاہد شاہد نے دوسرے شہریوں کے ہمراہ نعرے لگائے ۔ دکاندار مشرف وقار نے کہا کہ سول ہسپتال سٹینڈ پر ملازم نے موٹر سائیکل کی مد میں تیس کی بجائے پچاس روپے وصول کئے ، شہریوں سے بدتمیزی بھی کی اور گاڑیاں کھڑی کرنے سے انکار کیا۔شہریوں نے کرپشن کرنے والے ملازمین کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیتون کی پیداوار بڑھانے کیلئے اٹلی سے مدد لینگے ،رانا تنویر

بغیر این او سی روڈ کٹنگ پر مقدمہ درج ہوگا ،کمشنر راولپنڈی

آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

فکر اقبال کی آج بھی قومی تعمیر، فکری بیداری میں مرکزی حیثیت ، اورنگزیب کھچی

پی ٹی سی ایل نے طویل المیعاد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ویژن پیش کردیا

پنڈدادنخان ،ٹرک نے معصوم طالب علم کو کچل ڈالا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ