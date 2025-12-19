صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غریب مریضوں کے آپریشن بروقت کئے جائیں،خالد لون

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالا (سٹی رپورٹر )سینئر سیاسی رہنما خالد عزیز لون نے کہا ہے کہ میرے شہر کے لوگوں پر رحم کیا جائے ، سول ہسپتال میں مریضوں کو دو سال تک آپریشن کا وقت دیا جانا افسوسناک ہے ، ہسپتال انتظامیہ مریضوں کو کہتی ہے کہ ہمیں سٹاف اور آپریشن تھیٹر کی کمی کا سامنا ہے جبکہ ہم نے 4 آپریشن تھیٹر بنا کر دئیے تھے مگر بدقسمتی سے انہیں غیر فعال کر دیا گیا ۔ سٹاف کی کمی پرگوجرانوالا کے شہریوں کوآپریشن سے محروم کرنا اور نجی ہسپتالوں میں جانے پر مجبور کرنا اوراس اہم مسلے پر مسلم لیگ ن کی پراسرار خاموشی لمحہ فکریہ ہے ۔

پی ٹی آئی دور میں عوام کو ملنے والے صحت کارڈ بھی بند کر دیئے گئے ہیں جس سے لاکھوں شہری علاج معالجے سے محروم ہورہے ہیں ۔شہر کے غریب مریضوں پر رحم کیا جائے اور انکے بروقت آپریشن کئے جائیں ،عام آدمی کیلئے پہلے ہی مہنگائی پردو وقت کی روٹی پوری کرنا چیلنج بن چکا ہے وہ پرائیوٹ ہسپتالوں میں آپریشن کیسے کرا سکے گا، مسلم لیگ کی قیادت خواب غفلت سے جاگے اور آپریشنزکیلئے سٹاف مہیا کرنے کامعاملہ وزیر صحت کے سامنے رکھے ۔

 

