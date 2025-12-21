صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سمیرا اقبال کا دستکاری سکول کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سمیرا اقبال کا دستکاری سکول کا دورہ

وزیرآباد ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سمیرا اقبال کا فاطمہ الزاہرہ دستکاری سکول وزٹ ، اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبید رحمت ، آرگنائزر گلناز بانو ، عمران سنی کمبوہ و دیگر ہمراہ تھے۔

سمیرا اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ غریب ، بیوہ اور مستحق خواتین کو فاطمہ الزاہرہ سلائی سنٹر میں کڑھائی سلائی سکھاکر اپنا روزگار کمانے کے قابل بنایا جارہا ہے جو قابل دید ہے سلائی سنٹر کا مقصد غریب و مستحقین کی فلاح و بہبود ہے تاکہ خواتین ہنر سیکھ کر اپنا اور اپنے خاندان کا معیار زندگی بہتر بنا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کسی کے والد صاحب کی میئر شپ نہیں جواستعفیٰ دوں، مرتضیٰ وہاب

عالمی یومِ انسانی یکجہتی انسانیت کو جوڑنے کا پیغام ہے ،گورنر

بدعنوانی کے سزا یافتہ ملزم کی اپیل جزوی طور پر منظور

ایم کیوایم کوکسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں،خالد مقبول

سید مودودی عصرِ حاضر کے عظیم مفکر،منعم ظفر خان

بھارت کو معرکہ حق بھولنا نہیں چاہئے ،سنی تحریک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل