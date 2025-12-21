ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سمیرا اقبال کا دستکاری سکول کا دورہ
وزیرآباد ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سمیرا اقبال کا فاطمہ الزاہرہ دستکاری سکول وزٹ ، اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبید رحمت ، آرگنائزر گلناز بانو ، عمران سنی کمبوہ و دیگر ہمراہ تھے۔
سمیرا اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ غریب ، بیوہ اور مستحق خواتین کو فاطمہ الزاہرہ سلائی سنٹر میں کڑھائی سلائی سکھاکر اپنا روزگار کمانے کے قابل بنایا جارہا ہے جو قابل دید ہے سلائی سنٹر کا مقصد غریب و مستحقین کی فلاح و بہبود ہے تاکہ خواتین ہنر سیکھ کر اپنا اور اپنے خاندان کا معیار زندگی بہتر بنا سکیں۔