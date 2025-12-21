صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واجبات کی بروقت وصولی مالی استحکام کیلئے نا گزیر:کمشنر

  • گوجرانوالہ
واجبات کی بروقت وصولی مالی استحکام کیلئے نا گزیر:کمشنر

ریکوری کے معاملات میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی:اجلاس سے خطاب

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے پلس کی ریکوری کی پیش رفت کے حوالے سے ویڈیو لنک کے ذریعے منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری واجبات کی بروقت اور مکمل وصولی مالی نظم و ضبط کے استحکام کیلئے ناگزیر ہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام اضلاع میں ریکوری کے اہداف واضح حکمتِ عملی کے تحت مقرر کئے جائیں اور روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت کی مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے ۔اجلاس میں ڈویژن بھر کے ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔

جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن محمد شفیق ،اے دی سی آر طیب ،اے سی صدر فیصل مجید ،ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ محمد عبدالرئوف ،ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ قمر ذیشان،سی او میٹرو پولیٹن کارپوریشن حیدر علی چٹھہ ،لا آفیسرزراشد امین، قرۃ العین ،اے ڈی ایل آرزنے اجلاس میں شرکت کی۔کمشنر نے ضلعی انتظامیہ کو تاکید کی کہ پلس ریکوری کے معاملات میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی ۔نوید حیدر شیرازی نے مزید کہا کہ نادہندگان کے خلاف مرحلہ وار کارروائی کی جائے ، جبکہ کارکردگی بہتر بنانے والے اضلاع کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

شام4سے7 گنے کی ٹرالیوں کا شہر میں داخلہ بند

بھارت میں مسلم خاتون کا نقاب کھینچنے کیخلاف احتجاج ریلی

موضع احمد آباد میں نو تعمیر شدہ مکان کی افتتاحی تقریب

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

میانوالی :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت عوام کو معیاری اشیاء کی فراہمی

مختلف علاقوں میں کروڑوں روپے ہتھیانے کے مقدمات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل