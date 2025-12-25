سی ای او ایجوکیشن گجرات یاسین خان بلوچ کی اہلیہ کی نماز جنازہ ادا
گلیانہ (نامہ نگار )سی ای او ایجوکیشن ضلع گجرات یاسین خان بلوچ کی اہلیہ کی نما ز جنا ز ہ سا ہیو ا ل میں ادا کر دی گئی ۔
سی ای او ایجوکیشن سے ساہیوال جا کر تعزیت کر نے و ا لو ں میں رو بینہ نا صر ڈی ای ا و سیکنڈر ی گجر ات ، شکیل ا حمد ر ضو ی ڈی ای او سیکنڈ ر ی ضلع شیخو پو رہ ، سلطا ن احمد ہنجر ا ڈ ی ا ی ا و گجر ات ، ثمرین اشر ف ، سا جد ندیم نت ضلعی صدر پنجا ب ٹیچر ز یو نین گجر ات ، اعجا ز حسین جو ڑا نا ئب صدر پنجا ب ٹیچر ز یو نین گجر ات اور اسسٹنٹ ڈا ئر یکٹر ظہیر ا حمد چیچی شا مل ہیں ۔