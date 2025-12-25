جامعہ گجرات :غیر ملکیوں کو فیکلٹی میں شامل کرنے کی منظوری
اعزازی تقرریاں بطور ایڈجنکٹ 2 سال کیلئے ہونگی ، یونیورسٹی پر مالی بوجھ نہیں پڑے گا
گجرات(سٹی رپورٹر )جامعہ گجرات کے 53ویں سنڈیکیٹ اجلاس میں معروف شہرت کے حامل غیر ملکی ماہرینِ تعلیم کو بطور ایڈجنکٹ فیکلٹی شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق نے کہا کہ دورِ حاضر میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے معیاری سائنسی و سماجی تحقیق کو بخوبی پروان چڑھاتے ہوئے اپنے مقام و مرتبہ کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔جامعہ گجرات اپنی بین الاقوامی شناخت کو بہترین بنانے اور ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی جانب سے جاری کردہ عالمی رینکنگ میں مزید مستحکم مقام حاصل کرنے کے لیے معروف غیر ملکی ماہرین تعلیم کی خدمات بطور ایڈجنکٹ فیکلٹی حاصل کرے گی،مزید براں اس عمل سے طلبہ کی ذہنی و فکری وسعت میں اضافہ ہو گا ، اعزازی تقرریاں2سالہ مدت کی بنیاد پر ہوں گی جس سے یونیورسٹی پر مالی بوجھ نہیں پڑے گا۔