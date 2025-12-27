صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم

کامونکے (تحصیل رپورٹر )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔

 ٹھٹھہ مغلاں کے ناصر محمود کے گھر سے نامعلوم چور 30 ہزارروپے ،سونے چاندی کے زیورات اور ایل سی ڈی وغیرہ چوری کرکے لے گئے ۔صدر آباد کے محمد عباس کے گھر سے 7 ہزارروپے ،طلائی زیورات اور پارچات وغیرہ چوری ہوگئے ۔سادھوکی میں شیراز علی کے بیگ سے موبائل فون چوری کرلیا گیا۔ موڑ ایمن آباد غلہ منڈی شیخاں کے محمد غفار کی دکان کے تالے توڑ کر نامعلوم چور ساڑھے تین لاکھ روپے اور سگریٹ وغیرہ چوری کرکے لے گئے ۔ گورنمنٹ ہائی سکول مچھرالہ سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر چوری کرکے لے گئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہریوں کو مفت کپڑے فراہم کرنے کا مشن خیر کا سفر کی پذیرائی

پارکوں میں جلد بہترین سہولتیں دستیاب ہونگی، خالد جاوید

اشیاء خوردونوش کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے:نعمان صدیق

پنجاب میں کپاس کی اگیتی کاشت کی حکمت عملی منظور

مظفر گڑھ کی بیوٹیفکیشن کا کام مزیدتیز کیا جائے ، عثمان طاہر

سرکاری اراضی کی نیلامی میں حکومتی مفادکو ترجیح دیں،محمد اشرف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن