صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام ، درآمد شدہ کنیٹنر سے 47 کلو گرام کوکین برآمد

  • کراچی
منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام ، درآمد شدہ کنیٹنر سے 47 کلو گرام کوکین برآمد

کراچی پورٹ پر اینٹی نارکوٹکس فورس کی کارروائی میں پکڑی گئی منشیات کی قیمت لاکھوں ڈالرز بنتی ہے ، اسکریپ پر مشتمل 7 درآمدی کنٹینرز کو مشکوک قرار دیا گیا،ترجمان اے این ایف

کراچی (نیوز ایجنسیاں)اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) نے کراچی پورٹ پر منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے کامیابی حاصل کر لی۔اے این ایف نے انٹیلی جنس بنیادوں پر کی گئی کارروائی کے دوران درآمد شدہ ایک کنٹینر سے 47 کلوگرام کوکین برآمد کر لی۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق ضبط کی گئی منشیات کی عالمی منڈی میں مالیت لاکھوں ڈالرز بنتی ہے ۔ کارروائی انٹیلی جنس پروفائلنگ اور رسک اسیسمنٹ کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی، جس کے تحت اسکریپ پر مشتمل 7 درآمدی کنٹینرز کو مشکوک قرار دیا گیا۔گوجرانوالہ روانگی سے قبل ان تمام کنٹینرز کی انتہائی باریک بینی سے جامع تلاشی لی گئی، جس کے نتیجے میں ایک کنٹینر کے اندر انتہائی مہارت کے ساتھ چھپائی گئی کوکین برآمد ہوئی۔ منشیات کو جدید طریقوں سے چھپایا گیا تھا، تاہم اے این ایف کے تربیت یافتہ عملے نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ا سمگلنگ کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔

اے این ایف سمندری بندرگاہوں، ڈرائی پورٹس، شاہراہوں، بین الصوبائی راستوں اور ہوائی اڈوں پر منشیات کے خلاف موثر اور ہمہ وقت کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے ۔علاوہ ازیں کلکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کی اینٹی سمگلنگ آرگنائزیشن نے ایک کارروائی میں تقریباً 6 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کے اسمگل شدہ 803 موبائل فونز کی کھیپ پکڑ لی۔ جن میں آئی فون، ویوو، گوگل پکسل، انفینکس اور سپارک شامل ہیں۔ ضبط شدہ موبائل فونز کی مالیت تقریباً 6 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے جبکہ گاڑی کی قیمت تقریباً 2کروڑ 50 لاکھ روپے لگائی گئی ہے ۔اس طرح کیس کی مجموعی مالیت تقریبا ً8کروڑ 70لاکھ روپے بنتی ہے،ڈرائیور اور اس کے ہیلپر کو تحویل میں لے کر ایف آئی آر درج کرلی گئی۔موبائل فونز اور ٹرک کو ضبط کرکے اے ایس او گودام منتقل کردیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اڑان پاکستان کے تحت ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دیا جائیگا :احسن اقبال

بینظیر بھٹو نے آمریت، جبر کیخلاف بے خوف جدوجہد کی ،فیصل راٹھور

بی آئی ایس پی سے کروڑوں مستحق خواتین کو شناخت ملی ،روبینہ خالد

جدید کنونش،ایکسپو سینٹر کی تعمیر کیلئے کام تیز کیا جائے ، رندھاوا

پی ٹی آئی مذاکرات کیلئے سنجیدہ ہی نہیں ،امیر مقام

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری ، درخواستوں پر فوری احکامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن