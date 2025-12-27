صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس کی بندش ،کو ئلے کی مصنوعی تیاری اور ملاوٹ بڑھ گئی ، قیمتوں میں بھی اضافہ

  • سرگودھا
گیس کی بندش ،کو ئلے کی مصنوعی تیاری اور ملاوٹ بڑھ گئی ، قیمتوں میں بھی اضافہ

لکڑی سے کوئلہ تیار کرنے والی درجنوں نئی بھٹیاں قائم ہو رہی ہیں ،مافیا کچہ اور باریک کوئلہ صحیح کوئلے میں شامل کر کے بوریوں میں سپلائی کر رہا ،سرکاری چیک اینڈ بیلنس کے نظام کو فعال کیا جائے : شہری

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) گیس کی بندش کے باعث شہر میں کوئلے کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے ، جس کے نتیجے میں قدرتی کوئلہ کم پڑنے کے بعد مصنوعی طریقے سے کوئلے کی تیاری زوروں پر پہنچ چکی ہے ۔ شہر کے گردونواح میں لکڑی سے کوئلہ تیار کرنے والی درجنوں نئی بھٹیاں قائم ہو رہی ہیں۔ذرائع کے مطابق یہ بھٹیاں سارا سال کوئلہ تیار کرتی ہیں، مگر رواں برس گیس کی شدید بندش کے باعث شہریوں کو لکڑی کے ساتھ ساتھ کوئلہ بھی استعمال کرنا پڑ رہا ہے ۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملاوٹ شدہ کوئلے کی فروخت بھی عروج پر ہے۔

ملوث مافیا کچہ اور باریک کوئلہ صحیح کوئلے میں شامل کر کے بوریوں میں سپلائی کر رہا ہے ، جبکہ پہاڑی کان سے نکلنے والا کوئلہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے ۔تاہم مانگ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھٹی سے تیار شدہ کوئلے کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور مڈل مین مافیا رات کو مقرر کردہ نرخ اگلے روز نافذ کروا رہا ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سرکاری چیک اینڈ بیلنس کے نظام کو فعال کیا جائے تاکہ صارفین کو معیاری کوئلہ دستیاب ہو اور قیمتوں میں استحکام آئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تمام منصوبے مقررہ مدت کے اندر مکمل کیے جائیں ، شرجیل میمن

منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام ، درآمد شدہ کنیٹنر سے 47 کلو گرام کوکین برآمد

قومیں عمارتوں سے نہیں ، کردار سے بنتی ہیں،گورنرسندھ

نارتھ کراچی میں پیور بلاک منصوبے کا افتتاح

کم عمر لڑکی کے اغوا کیس میں ملزم کی ضمانت

گیارہویں جماعت سائنس گروپ کے نتائج کااعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن