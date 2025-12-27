موٹر سائیکل چوری ، 14 مقدمات میں مطلوب گینگ گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے موٹر سائیکل چوری کے 14 مقدمات میں مطلوب 02 رکنی گینگ گرفتار کر لیا۔۔۔
پولیس کے مطابق گرفتار گینگ میں نذیر اور عمیر نامی ملزمان شامل ہیں ،ملز موں سے چوری شدہ 14 موٹر سائیکلیں برآمدکی جا چکی ہے جبکہ ملزمان کی تفتیش جاری ہے مزید انکشافات کی توقع ہے اور برآمد مال مسروقہ بعد از قانونی کاروائی اصل مالکان کے حوالے کیا جائے گا بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ڈی پی او نے ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا حسنات احمد اور ان کی ٹیم کو شاباش دی ہے ۔