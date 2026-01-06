صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:نواحی گائوں کھرانہ پیر غازی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

  • گوجرانوالہ
گجرات:نواحی گائوں کھرانہ پیر غازی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

گجرات(سٹی رپورٹر، نامہ نگار)رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 170 ویں اور یعقوب سیٹھی مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے 9ویں فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح آبائی گائوں کھرانہ پیر غازی میں۔۔۔

 بزنس مین فیصل یعقوب سیٹھی، شہباز افضل سیٹھی، یاسر یعقوب سیٹھی نے صدر فاؤنڈیشن امتیاز کوثر کے ہمراہ کیا ، تقریب میں ندیم احمد سندھو،خان دلاور خان، جنرل سیکرٹری شیخ ابرار سعید، زین العابدین یعقوب سیٹھی،شکیب درانی ،چودھری عثمان ریاض،ثاقب سیٹھی،ازن یاسر سیٹھی، شہزل یاسر سیٹھی،صابر علی صابر دیگر شریک تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے بڑے ترقیاتی منصوبے فنڈز کے منتظر : کام سست روی کا شکا ر

مین ہولز کورز چوری‘سخت قوانین متعارف کروانے پر غور

ریونیو اہداف،نئے سیکٹرز کے قیام بارے جائزہ اجلاس

موسمِ سرما کی تعطیلات میں اضافہ نہیں کیا جا رہا:صوبائی وزیرتعلیم

بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانا میرا مشن :گورنر سلیم حیدر

رائیونڈ تا شاہدرہ گرین بیلٹ پر 15 جنوری سے کام شروع،صوبائی وزیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس