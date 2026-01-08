صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلا کے حقوق کی پاسداری کیلئے ہر ممکن کوشش کرینگے :عصمت چودھری

  • گوجرانوالہ
وکلا کے حقوق کی پاسداری کیلئے ہر ممکن کوشش کرینگے :عصمت چودھری

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وکلا برادری انسانی حقوق کی پاسداری کی ضامن ہے ،ہمیں تمام سیاسی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر وکلا برادری کی فلاح وبہبود کے لئے کام کرنا چاہیے۔

وکلا کے حقوق کی پاسداری اوربار کے تقدس کیلئے ہر ممکن کوشش کرینگے ۔ان خیالات کا اظہار امیدوار صدار ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیرآباد عمران عصمت چودھری اور امیدوار سیکرٹری وقار احمد رندھاوا نے میاں صدیق،میاں اختر،میاں عدنان ایڈووکیٹ، میاں آصفٖ نواز ودیگر کی طرف سے دئیے گئے عشائیہ سے خطاب کر تے ہوئے کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کسانوں کو10ہزار گرین ٹریکٹرز فراہم کرنیکا فیصلہ،آن لائن پورٹل کا افتتاح

ہارڈ شپ رولز کے تحت اساتذہ کے تبادلوں کیلئے سفارشات تیار

لودھراں ،میونسپل سٹیڈیم کی مجموعی حالت کو بہتربنانے کا عزم

جی پی اوملتان میں یادگاری ڈاک ٹکٹوں کی نمائش

ہیلمیٹ نہ پہننے ،کاغذات نہ ہونے پرہزاروں موٹر سائیکلیں ضبط

اجتماعی زیادتی کا شکا رخاتون انصاف کیلئے در بدر ہوگئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن