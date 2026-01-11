صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلمان کیلئے صحابہ کرام کی فضیلت کا اعتقاد لازمی :علما کرام

  • گوجرانوالہ
مسلمان کیلئے صحابہ کرام کی فضیلت کا اعتقاد لازمی :علما کرام

پنڈی بھٹیاں ( نامہ نگار )انجمن محبان میلاد مصطفی کے زیر اہتمام پانچویں سالانہ عظمت اہل بیت و صحابہ کرام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ شاہد محمود چشتی گولڑوی نے کہا کہ۔۔۔

صحابہ اہل بیت سے محبت ان کا احترام ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے حضرت علی المرتضیؓ کو دیکھنا عبادت ہے ، اولیا اللہ کے فیض و ہدایت کا مرکز علی المرتضیؓ کی ذات ہے ،صحابہ کرام و اہل بیت سے محبت اہل سنت ہونے کی شرط ہے ۔ پیر سید فخر عباس شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ فصاحت و بلاغت قادر الکلامی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس جمیل تھے آپ کے خطبے اور اقوال اثر پزیری میں اپنی آپ مثال ہیں ، مسلمان کیلئے صحابہ کرام کی فضیلت کا اعتقاد لازمی ہے ۔ کانفرنس میں ثنا خواں محمد اعجاز علی قادری آف سیالکوٹ ، وسیم اکبر نوری ، معاذ شاہد چشتی ، سلیمان سیالوی ،حافظ الیاس سیالوی اور دیگر نعت خوانوں نے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی منقبت پیش کی آخر میں بذریعہ قراندازی شرکا میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجر ان غازی محمد شریف رزاقی، صدر صرافہ بازار محمد نوید زرگر، فیصل منظور، ریاست علی، خاور گولڑوی، وکلا ،صحافی اور بڑی تعداد میں شہری بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈی پی او کاپولیس لائنز جوہرآباد کا دورہ ، کھانے کا معیارچیک کیا

تھانہ کالاباغ پولیس کی جواریوں کے خلاف کارروائی،7 گرفتار

میانوالی : ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کیخلاف کریک ڈاؤن

ڈی پی او بھکر کی منکیرہ میں کھلی کچہری سائلین کی درخواستوں پر فوری احکامات

شہید کانسٹیبل امان اللہ خان کی برسی،میانوالی پولیس کی قبر پر حاضری

میانوالی: امام صاحبان میں اعزازیہ کارڈز کی تقسیم کا عمل شروع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل