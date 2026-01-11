صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:قتل و ڈکیتی کے 3 مجرموں کو سزائے موت کا حکم

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:قتل و ڈکیتی کے 3 مجرموں کو سزائے موت کا حکم

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ایڈیشنل سیشن جج حافظ آباد شہباز حسین نے قتل ڈکیتی مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے 3 مجرموں کو سزائے موت اور سات، سات لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔

مجرموں نے دوران ڈکیتی میاں بیوی سے 7 لاکھ روپے چھین لئے جبکہ مزاحمت کرنے پر خاوند کو قتل اور اسکی بیوی کو زخمی کر دیا تھا۔حافظ آباد میں10ستمبر 2024 کو ظفر اقبال اپنی بیوی زیب النسا کے ساتھ بینک سے 7 لاکھ روپے نکلوا کر موٹر سائیکل پر گاؤں جا رہا تھا کہ 3 ڈاکوؤں نے روک کر رقم چھین لی دوران ڈکیتی مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے ظفر اقبال کو قتل اور اسکی بیوی کو زخمی کر دیا۔پولیس نے تینوں مجرموں ابو حنظلہ،زین علی اور علی حمزہ کو گرفتار کر لیا۔ایڈیشنل سیشن جج شہباز حسین نے قتل،ڈکیتی کے مقدمہ کا فیصلہ سنایا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈی پی او کاپولیس لائنز جوہرآباد کا دورہ ، کھانے کا معیارچیک کیا

تھانہ کالاباغ پولیس کی جواریوں کے خلاف کارروائی،7 گرفتار

میانوالی : ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کیخلاف کریک ڈاؤن

ڈی پی او بھکر کی منکیرہ میں کھلی کچہری سائلین کی درخواستوں پر فوری احکامات

شہید کانسٹیبل امان اللہ خان کی برسی،میانوالی پولیس کی قبر پر حاضری

میانوالی: امام صاحبان میں اعزازیہ کارڈز کی تقسیم کا عمل شروع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل