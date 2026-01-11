صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور ٹرپنگ سے مشکلات

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال:بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور ٹرپنگ سے مشکلات

سمبڑیال (سٹی رپورٹر)شہر اور گردونواح میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور ٹرپنگ نے صارفین کے روزمرہ معمولات کو بری طرح متاثر کر دیا ۔

مختلف علاقوں میں طویل دورانیے تک بجلی بند رہنے کے باعث گھریلو صارفین شدید مشکلات کا شکار ہیں جبکہ اچانک بجلی کی آمد و رفت سے الیکٹرانک آلات کو نقصان پہنچنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بجلی کی بندش کے باعث مزدور طبقہ بروقت کام نہ ملنے اور گھریلو اخراجات پورے کرنے میں دشواری کا سامنا کر رہا ہے جس سے ان کے گھروں میں معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب تاجر برادری کا کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کے باعث دکانیں اور کارخانے متاثر ہو رہے ہیں، فریزرز، کمپیوٹر سسٹمز اور دیگر مشینری بند ہونے سے کاروباری سرگرمیاں سست روی کا شکار ہو چکی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی مؤثر اقدامات نظر نہیں آ رہے ۔ صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی فراہمی کو بہتر بنایا جائے۔، غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے اور وولٹیج کے اتار چڑھاؤ پر قابو پا کر شہریوں کو مزید مالی نقصان سے بچایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پتنگ، ترازو ، بلا نہیں صرف بلاول کام کر رہا ہے ،میئر

ایک روپیہ خرچ کیے بغیر پانچویں بار ایوان پہنچا، خالد مقبول

بہادری کا مظاہرہ کرنے والے ہیڈ کانسٹیبل کیلئے نقد انعام کا اعلان

برطانیہ کے جعلی شیئر کوڈ ای ویزا پر بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام

صدر کراچی بار کی کل ہڑتال کی کال سے عہدیداران کی لاتعلقی

نوشہرو فیروز:وردی میں ملبوس ڈاکوؤں نے تاجر کا گھر لوٹ لیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل