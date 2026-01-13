صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے :ڈاکٹر نوید

  • گوجرانوالہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق ضلع چنیوٹ میں عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں سے ملاقاتیں کیں اور ان کے مسائل سنے ۔

ڈی پی او نے درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کر کے مختص کردہ وقت میں حل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کمپلینٹ سیل افسران کو ہدایت کی کہ درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کریں۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر کے تمام تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے عوامی تعاون بے حد ضروری ہے ۔ 

 

