صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:مصروف شاہراہ پر ٹرانسفارمرٹرالی کے باعث حادثات

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:مصروف شاہراہ پر ٹرانسفارمرٹرالی کے باعث حادثات

حافظ آباد (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )شہر میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سے ملحقہ چوک میں گیپکو سب ڈویژن نمبر2کی جانب سے ایمرجنسی ٹرانسفارمر کی رکھی ٹرالی حادثات کا باعث بننے لگی۔

 مذکورہ ایمرجنسی ٹرالی کو رکھے 7ماہ ہوچکے ہیں لیکن ابھی تک پولز پر بجلی کا ٹرانسفارمر نصب نہیں کیا جاسکا جس کی وجہ سے شہریوں کے ساتھ ساتھ کالج میں آنے والی طالبات حادثات کا شکار ہونے لگی ہیں۔قریباً 7ماہ قبل گیپکو سب ڈویژن نمبر 2حافظ آباد نے گرلز ڈگری کالج کے قریب پولز پر نصب ٹرانسفارمر خراب ہونے پر ایمرجنسی ٹرانسفارمر ٹرالی رکھواکر بجلی کو چالو کیا تھا لیکن طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان پولز پر آج تک دوبارہ بجلی کا ٹرانسفارمر نصب نہ کیا جاسکا ، چوک میں ٹرالی کی موجودگی سے حادثات اور ناخوشگوار واقعات معمول بن چکے ہیں۔ شہریوں نے گیپکو چیف اور ایس ای گوجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایمرجنسی ٹرانسفارمر ٹرالی کو یہاں سے ہٹا کر فوری طور پر پولز پر نیا ٹرانسفارمر نصب کر ایا جائے تاکہ حادثات سے بچاجاسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مریضوں میں اضافہ ،نیشنل سکیورٹی ایشو بن جائے گا، وزیر صحت

اسلام آباد انٹرسٹی بس ٹرمینل کی ابتدائی فزیبلٹی رپورٹ مکمل

کیسز کی تفتیش میرٹ اور قانون کے مطابق مکمل کی جائے ،آئی جی

ریل کے ذریعے مال برداری کو فروغ دینگے ،حنیف عباسی

ڈپٹی کمشنر مری کا ساملی جنرل ہسپتال کا دورہ ،سہولیات کا جائزہ لیا

ڈی پی او مری کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر