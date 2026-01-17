صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت جماعتی بلدیاتی انتخابات کا اعلان کرے :ڈاکٹر طارق

  • گوجرانوالہ
حکومت جماعتی بلدیاتی انتخابات کا اعلان کرے :ڈاکٹر طارق

بلدیاتی ایکٹ کا موجودہ قانون عوام کے حق نمائندگی پر کھلا ڈاکہ ہے :صحافیوں سے گفتگو

گجرات(سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے گزشتہ شب بلدیاتی ایکٹ کالے قانون کے خلاف ہونیوالے عوامی ریفرنڈم کے حوالے سے اسلامک سنٹرگجرات کا دورہ کیا ۔صحافیوں سے گفتگوکرتے ہوئے انہوں نے بلدیاتی ایکٹ کا موجودہ قانون عوام کے حق نمائندگی پر کھلا ڈاکہ ہے ،یہ قانون مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے بجائے انہیں مکمل طور پر مفلوج کرنے کی سازش ہے ۔ جماعت اسلامی اس عوام دشمن قانون کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی اور جب تک حکومت اس متنازعہ قانون کو سب کے لیے قابل قبول نہیں بناتی اور اس میں ضروری ترامیم نہیں کرتی، ہماری جدوجہد جاری رہے گی ، حکومت پنجاب آئینی تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بلدیاتی نظام کو حقیقی معنوں میں بااختیار بنائے ، جماعتی بنیادوں پر شفاف انتخابات کا اعلان کرے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری ڈاکٹرز،پیرا میڈیکس کی کڑی نگرانی شروع

ڈی سی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

سی پی او کی مسجد میں کچہری شہریوں کے مسائل سنے

خان گڑھ میں آٹا مہنگا، سرکاری نرخوں پر عمل نہ ہوسکا

ایف آئی اے ملتان کی کارروائی، تین انسانی سمگلرز گرفتار

خانیوال :موٹرسائیکل اور کار کے تصادم میں3افراد زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن