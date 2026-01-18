وزیرآباد:2 روز سے لاپتہ معمر شہری کی لاش برآ مد
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )دو روز قبل لاپتہ ہونے والے معمر شہری کی لاش نواحی علاقہ ڈھونیکے سے ملی ہے ۔وزیرآباد کے علاقہ لکڑ منڈی کے رہائشی شیر علی چیمہ،
محمد علی چیمہ کے والد معروف قانون دان اسرار احمد چیمہ کے بڑے بھائی انوار الحق المعروف طارق چیمہ دو روز قبل لاپتہ ہو گئے تھے متوفی نسیان (یاد داشت کی کمی کے عارضہ میں مبتلا تھے ، لاش نواحی علاقہ ڈھونیکے سے برآمد ہو گئی جنہیں سول ہسپتال وزیرآباد منتقل کیا گیا ، ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا گیا۔