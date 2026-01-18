صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشی میں ملوث خاتون سمیت 8 افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پولیس نے مختلف تھانوں کی حدود میں کارروائی کرتے ہوئے منشیا ت فروشی و شراب فروشی میں ملوث خاتون سمیت 8ملزموں کو گرفتار کر کے 10کلو90گرام چرس اور 56 لٹر شراب برآمد کر لی ۔

ایس ایچ اوتھانہ اروپ قیصرعباس ، ایس ایچ اوسٹی کامونکے لقمان ایوب بٹ نے پولیس ٹیموں کے ہمراہ کارروائیاں کرتے ہوئے مقدس بی بی ،اکرام عرف مٹھو ،سلیم ، شاکر،وسیم،ساجد،شہزاد اورذیشان کو گرفتار کیا ۔دوران تفتیش منشیات فروشوں نے انکشاف کیا کہ وہ دوسرے اضلاع سے منشیات لاتے اورضلع بھرمیں مختلف مقامات پر فروخت کرتے ۔ 

 

