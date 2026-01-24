صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :ستھرا پنجاب کی ذمہ دار کمپنی کا کنٹریکٹ منسوخ کرنے کیلئے کارروائی شروع

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں :ستھرا پنجاب کی ذمہ دار کمپنی کا کنٹریکٹ منسوخ کرنے کیلئے کارروائی شروع

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )اے سی نوشہرہ ورکاں سعدیہ جمال کی رپورٹ پر تحصیل نوشہرہ ورکاں میں ستھرا پنجاب پروگرام کی ذمہ دار کمپنی کا کنٹریکٹ منسوخ کرنے کیلئے کارروائی شروع کر دی گئی ۔

 ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیر صدارت میں ضلع بھر میں ستھرا پنجاب پروگرام کا جائزہ لینے کیلئے اجلاس منعقد ہوا جس میں اسسٹنٹ کمشنرز نے تحصیلوں میں صفائی کی صورتحال پر بریفنگ دی ،تحصیل نوشہرہ ورکاں میں ناقص کارکردگی پر ستھرا پنجاب آ ئوٹ سورسنگ کنٹریکٹ کو منسوخ کرنے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر و چیئرمین جی ڈبلیو ایم سی نے کہا کہ جس تحصیل میں بھی صفائی کی صورتحال بہتر نہ ہوئی ،وہاں کنٹریکٹ منسوخ کر دیا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن