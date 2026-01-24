آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے عہداروں کا انتخاب
را ئوخالد سرپرست اعلیٰ ،غلام محمد ناز چیئرمین ، نصیر الدین صدر منتخب ، حلف اٹھا لیا
گوجرانوالہ،ڈسکہ (سٹی رپورٹر، نامہ نگار )آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے انتخابات بختیار لیبر ہال میں منعقد ہوئے جس میں درج ذیل عہدیدار بلامقابلہ منتخب ہو گئے سرپرستِ اعلی را ئوخالد ممتاز ملتان چیئرمین، غلام محمد ناز راولپنڈی ،صدر نصیر الدین ہمایوں ملک گوجرانوالہ ،سینئر نائب صدر،ملک محمد شفیق کامونکے ،سینئر نائب صدر دوم سلوانس مسیح گوجرانوالہ،نائب صدرمیاں محمد پرویز نارووال، نائب صدر دوم محمد فاروق بٹ فیصل آباد، نائب صدر سوم رانا محمد اجمل کامران ہارون آباد،نائب صدر چہارم چودھری مشتا ق فورٹ عبا س ،جنرل سیکرٹری را ئو علی رضا ملتان، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ملک امجد حسین قلعہ دیدار سنگھ،ایڈیشنل جنرل سیکرٹری دوم ذوالفقار علی قصور، جوائنٹ سیکرٹری حافظ منصور حسین چشتیاں ،جوائنٹ سیکرٹری دوم بابر علی وزیرآباد،جوائنٹ سیکرٹری سوم کرامت مسیح گکھڑ، جوائنٹ سیکرٹری چہارم لیاقت علی مہر گوجرانوالہ ، غلام مصطفی وٹوودیگرنے کامیابی کا باقاعدہ اعلان کیا۔عارف والا،سیکرٹری نشرواشاعت امیر حمزہ وٹو بہاولنگر،سیکرٹری ایجوکیشن عبدالخالق ڈیرہ غازی خان ، سیکرٹری آرگنائزنگ سید زوار شاہ ڈسکہ، آفس سیکرٹری خالد مسیح نوشہرہ ورکاں شامل ہیں۔ مرکزی صدر ملک نوید اعوان نے کامیابی کا باقاعدہ اعلان کیا اور نئے اراکین سے حلف لیا۔