صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرائے عالمگیر :کھوہار کی پبی سے دو افراد کی لاشیں برآمد

  • گوجرانوالہ
سرائے عالمگیر :کھوہار کی پبی سے دو افراد کی لاشیں برآمد

گجرات،لالہ موسیٰ (نامہ نگار ‘سٹی رپورٹر‘ نمائندہ دنیا) تھانہ صدر سرائے عالمگیر کے علاقہ کھوہار کی پبی میں دو افراد کی لاشیں برآمد،

فائرنگ سے قتل کیے گئے دو نوجوانوں کی شناخت شاہزیب ولد سلیم سکنہ کھوہار اور زین ولد صفدرسکنہ مہے خورد کے نام سے ہوئی۔ زین کے اغوا کا مقدمہ پہلے ہی تھانہ سٹی سرائے عالمگیر میں درج تھا جبکہ پڑتال پر معلوم ہوا کہ مقتول شاہزیب سلیم اقدام قتل، ناجائز اسلحہ سمیت 7مقدمات میں ملوث تھا۔وقوعہ کی اطلاع پر پولیس کی سینئر کمانڈ بھاری نفری کے ساتھ فوری جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی ٹیم نے موقع سے شواہد اکھٹے کرلئے ۔مقامی پو لیس نے پوسٹ مارٹم کیلئے لاشیں تحویل میں لے لیں اور ورثا کی درخواست پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق نے واقعہ کا نوٹس لے لیا۔واقعہ میں ملوث افراد کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کیلئے پولیس ٹیمیں تشکیل دیدی گئیں۔ڈی پی او گجرات کاکہناہے کہ ملزموں کو ٹریس کر کے جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ