صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایم اے گوجرانوالہ کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس

  • گوجرانوالہ
پی ایم اے گوجرانوالہ کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)پی ایم اے گوجرانوا لہ کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس، چار نئے تحصیل نائب صدور کی تقریب حلف برداری، رمضان ریلیف پروگرام کا آغاز کر دیا ہے ۔

پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس گزشتہ روز پی ایم اے ہاؤس میں صدر پی ایم اے ڈاکٹر عارف الرحمن کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں چار نئے صدور کی حلف برداری ہوئی۔ ڈاکٹر رشید احمد گھمن نائب صدر گوجرانوالہ کینٹ، ڈاکٹر طیب عارف بٹ نائب صدر گوجرانوالہ سٹی، ڈاکٹر تجمل بٹ نائب صدر نندی پور ٹاؤن اور ڈاکٹر عبدالرحمن وقاص نے بطور نائب صدر نوشہرہ ورکاں کا چارج سنبھال لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں بڑا ڈیڈ لاک

ماڈل ٹاؤن وکینٹ ڈویژنز پولیس کی کارکردگی کاجائزہ ،ہدایات جاری

گورنر سے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات

پنجاب کی پہلی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی

بسنت منانے کی اجازت بارے درخواستیں یکجا کرنیکا حکم

ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں متعدد ترامیم کی منظوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ