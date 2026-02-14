صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرائے عالمگیر:نالیوں میں کچرا پھینکنے پر 6دکانیں سیل

  • گوجرانوالہ
سرائے عالمگیر:نالیوں میں کچرا پھینکنے پر 6دکانیں سیل

سرائے عالمگیر(نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر نے 6دکانیں سیل کر دیں۔

اسسٹنٹ کمشنر فاروق اعظم نے شہر کی مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا، سڑک کنارے اور کھلی نالیوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنے ، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور کوڑا نالیوں میں بہا کر تعفن پھیلانے پر کارروائی کرتے ہوئے 6 دکانوں کو فوری طور پر سیل اور متعدد کو جرمانے بھی کئے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صفائی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کیخلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اونچی عمارتوں کے حفاظتی نظام میں تبدیلیوں کا فیصلہ

شیخ زاید ہسپتال:سالانہ سپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب

ایل ڈی اے رولز میں ترامیم کی باقاعدہ منظوری دیدی گئی

جنرل ہسپتال: پیریٹونیل ڈائیلاسز پر ورکشاپ

ستھرا پنجاب :تمام فیلڈ سٹاف کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی تربیت

جیلانی پارک میں رمضان بچت فیسٹیول کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن