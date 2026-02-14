صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین پولیس افسر وں کی کردار سازی کے حوالے سے ورکشاپ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)خواتین پولیس افسر وں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اورکردار سازی کے حوالے سے ورکشاپ کے اختتام پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ۔

سی ٹی او آفس میں خواتین پولیس افسر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ویمن ایمپاورمنٹ کے فروغ کیلئے 5روزہ تربیتی ورکشاپ کے اختتام پر سرٹیفکیٹ تقسیم کئے گئے ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرپی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ نے کہا کہ یہ ورکشاپ خواتین پولیس افسر وں کو ڈیوٹی کے دوران شہریوں کے ساتھ مؤثر اور خوش اخلاق رویہ اپنانے اور اپنے جذبات و رویے پر قابو پانے کی تربیت دینے کیلئے منعقد کی گئی تھی۔

 

