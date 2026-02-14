صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیپکو ملازمین کی جانب سے ڈینجر الاؤنس کی منظوری پر یوم تشکر

  • گوجرانوالہ
گیپکو ملازمین کی جانب سے ڈینجر الاؤنس کی منظوری پر یوم تشکر

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو ملازمین نے ڈینجر الاؤنس کی منظوری پر یوم تشکر منایا ۔

آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سی بی اے کے جی ایس او سرکل کی طرف سے پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں ریجنل چیئرمین ولی الرحمن خان کی کوششوں سے جی ایس او کے ڈینجر الاؤنس کی منظوری پر مقامی مارکی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔جس میں چیف انجینئر گیپکومحمد بوٹا گورائیہ،چیف انجینئر فیصل نفیس،چیف انجینئر شیخ امان اللہ،ڈائریکٹر سیفٹی چودھری اکبر،ایکسین چودھری محمد اشرف، ریجنل سیکرٹری میاں عطا الرحمن و دیگر نے شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کاسلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ،درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ڈپٹی کمشنر

سکول ٹائم پرٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے پولیس تعینات

دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن