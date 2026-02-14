صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی گجرات نے 2سکیموں کی منظوری دیدی

  • گوجرانوالہ
ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی گجرات نے 2سکیموں کی منظوری دیدی

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی (DDC)کا اجلاس منعقد ہوا۔اے ڈی سی آر وقاص صفدر سکندری، ڈی ڈی ڈولپمنٹ تصور عباس اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے ۔

اجلاس میں پی ڈی ایم اے کی دو سکیموں کی منظوری دی گئی۔ پہلی سکیم نڈالہ سیکٹر سرخپور میں حفاظتی بند کی تعمیر سے متعلق ہے جس کی لاگت 98 ملین روپے ہے ۔ اس منصوبے کی تکمیل سے دریائے توی کے پانی کے اوور فلو کو روکا جا سکے گا۔دوسری سکیم بھمبر نالہ، ہیڈ ویلج گجر کوٹلہ میں چار سالڈ سٹون سٹڈز کی تعمیر سے متعلق ہے جس کے لیے 48 ملین روپے کی منظوری دی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کاسلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ،درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ڈپٹی کمشنر

سکول ٹائم پرٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے پولیس تعینات

دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن