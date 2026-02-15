صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویلنٹائن ڈے :لڑکیوں کوپھول دینے پر2نوجوانوں کی درگت

  • گوجرانوالہ
ویلنٹائن ڈے :لڑکیوں کوپھول دینے پر2نوجوانوں کی درگت

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار) ڈسکہ میں ویلنٹائن ڈے کے موقع پر محبت کااظہار کرنیوالے دونوجوانوں کو پکڑ کرشہریوں نے درگت بنادی ،

نوجوان پھول چھوڑ کر فرارہوگئے ، گزشتہ روز محلہ چودھریاں ڈسکہ کلاں کا نوجوان قدیر ویمی اور افشاں روڈ ڈسکہ کا طاہر ہاتھوں میں پھولوں کی کلیاں لیکر سمبڑیال روڈ ڈسکہ پر کھڑے تھے کہ اسی دوران تین لڑکیاں وہاں سے گزریں تو ان نوجوانوں نے ان سے محبت کااظہار کرنے کیلئے پھول پیش کئے جس پر آس پاس کھڑے شہریوں نے ان دونوں نوجوانوں کو قابوکرلیا اور ان کی خوب درگت بنائی ،دونوں نوجوان پھول پھینک کرفرارہوگئے ، شہریوں نے ان کا کافی تعاقب کیا مگر وہ گلیوں سے ہوتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل