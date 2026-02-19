صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہسپتال وزیرآباد میں لیپرو سکوپک لیزر سے پتے کا کامیاب آپریشن

  • گوجرانوالہ
تحصیل ہسپتال وزیرآباد میں لیپرو سکوپک لیزر سے پتے کا کامیاب آپریشن

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )انجمن بہبودی مریضاں کے زیر اہتمام تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال وزیرآبادکے آپریشن تھیٹر میں لیپرو سکوپک لیزر سے۔۔۔

 پتے کا کامیاب آپریشن کیا گیا ،تحصیل لیول پر لیپرو سکوپک آپریشن وزیر آباد کے شہریوں کے علاج معالجہ میں جدید اضافہ ہے ، تحصیل ہسپتال میں ہر خا ص وعام اس سہولت سے استفادہ کرسکے گا، ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے شیخ طارق کی طرف سے عطیہ کی گئی لیپرو سکوپک مشین کا افتتاح کے موقع پر کیا۔اس موقع پراے سی جواد حسین پیر زادہ،صدر ناصر محمود اللہ والے ،مستنصر علی گوندل ،افتخار صدیقی و دیگر بھی موجود تھے ۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

در فشاں سلیم کا رمضان کے آغاز پر محبت بھرا پیغام

رمضان بڑے منافع خور بے لگام چھوٹے دوکانداروں کی شامت

افسروں کی پیشہ ورانہ تربیت کیلئے 3روزہ تربیتی سیمینار

کمشنر کا نگہبان رمضان سہولت اور ریہڑی بازاروں کا دورہ

پرائس میکنزم کی خلاف کرنیوالی دو درجن سے زیادہ دکانیں سیل

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ٹی ایچ کیو ہسپتال قائدآبادکا اچانک دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد