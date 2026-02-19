صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:رمضان المبارک میں ٹریفک روانی کیلئے خصوصی پلان

  • گوجرانوالہ
گجرات:رمضان المبارک میں ٹریفک روانی کیلئے خصوصی پلان

خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات کی روک تھام کیلئے لیڈیز پولیس تعینات کی جائیگی

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )ڈی پی او رانا عمر فاروق کی زیر صدارت ڈی پی او کمپلیکس میں ماہانہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ۔ رمضان المبارک کے سلسلہ میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور متعلقین کو تمام مساجد، امام بارگاہوں، رمضان بازاروں، مارکیٹس اور اہم تجارتی مراکز پر فول پروف سکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کی بابت ہدایات جاری کیں۔ نمازِ تراویح، سحر و افطار کے اوقات میں خصوصی گشت اور اضافی نفری تعینات کئے جانے کی ہدایت کی ۔ خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات کی روک تھام کیلئے بازاروں اور عوامی مقامات پر لیڈیز پولیس تعینات کی جائے گی۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے خصوصی ٹریفک پلان نافذ کیا جائے گا، رش کے اوقات میں اضافی وارڈنز تعینات کیے جائیں گے اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف بلاامتیاز کارروائی ہوگی۔ ڈی پی او کاکہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر، مجرمان اشتہاریوں کی گرفتاری کیلئے غیر قانونی پناہ گزینوں اور مشکوک افراد کے خلاف سرچ آپریشنز، ناکہ بندی اور اسنیپ چیکنگ کا سلسلہ مزید تیز کیا جائے گا فرائض میں غفلت یا لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد