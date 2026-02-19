صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان میں سکیو رٹی انتظامات کو بہتر بنا جائیگا :کمشنر

  • گوجرانوالہ
رمضان میں سکیو رٹی انتظامات کو بہتر بنا جائیگا :کمشنر

مقدس ماہ رحمت، اخوت، رواداری اور ہم آہنگی کا پیغام لاتا ہے :نوید حید ر

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی کی زیر صدارت رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے سلسلے میں ڈویژنل امن کمیٹی کے اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہِ رمضان رحمت، اخوت، رواداری اور اجتماعی ہم آہنگی کا پیغام لے کر آتا ہے ، اس لئے ضروری ہے کہ ضلعی و ڈویژنل سطح پر امن و امان کو مثالی بنایا جائے اور عوام کو پرامن ماحول فراہم کیا جائے ۔اجلاس میں آر پی او خرم شہزاد حیدر ،ڈپٹی کمشنر نوید احمد اور سی پی او ڈاکٹر غیاث گل کے علا و ہ اسسٹنٹ کمشنر جنرل محمد عامر،شیخ الحدیث علامہ زاہد الراشدی ،محمد سعید احمد صدیقی ،محمد یوسف کھوکھر ،علامہ محمد اکبر نقشبندی کاظم علی شاہ،شہزاد لارنس اور ڈویژنل امن کمیٹی کے اراکین، علما کرام، مختلف مکاتبِ فکر کے نمائندگان اور انتظامی افسر وں نے شرکت کی۔ کمشنر نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران مساجد، تراویح کے اجتماعات اور بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے جس کے پیشِ نظر سکیورٹی انتظامات کو ہر سطح پر مؤثر اور مضبوط بنایا جا رہا ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

در فشاں سلیم کا رمضان کے آغاز پر محبت بھرا پیغام

رمضان بڑے منافع خور بے لگام چھوٹے دوکانداروں کی شامت

افسروں کی پیشہ ورانہ تربیت کیلئے 3روزہ تربیتی سیمینار

کمشنر کا نگہبان رمضان سہولت اور ریہڑی بازاروں کا دورہ

پرائس میکنزم کی خلاف کرنیوالی دو درجن سے زیادہ دکانیں سیل

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ٹی ایچ کیو ہسپتال قائدآبادکا اچانک دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد