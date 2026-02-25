صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:وار داتوں میں لاکھوں روپے ، امریکی ڈالر ، زیورات چوری

  • گوجرانوالہ
راہوالی:وار داتوں میں لاکھوں روپے ، امریکی ڈالر ، زیورات چوری

راہوالی (نامہ نگار، نمائندہ دنیا )تھانہ کینٹ کے علاقہ سے چوری کی 3وارداتوں میں نامعلوم افراد 4لاکھ روپے ، 200امریکی ڈالر، طلائی زیورات ،

کچن کا سامان اور موٹر سائیکل لے گئے ۔ جی ٹی روڈ پر شاپنگ مال میں فاسٹ فوڈ کی د کان سے نامعلوم چور 4لاکھ روپے ، 3لاکھ روپے کا کچن سامان لے گئے ، راوی بلاک کے مکان نمبر 44سے نامعلوم چور اہل خانہ کی عدم موجودگی میں 200امریکی ڈالر، طلائی زیورات ، ڈیڑھ لاکھ روپے کا موبائل فون لے گئے ، گھر کی مالکن سونیہ اکرام کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرلیا گیا۔ تلونڈی کھجور والی کے علی شیر کی موٹر سائیکل نمبر STS-524گھر کے باہر سے چوری ہو گئی ۔

