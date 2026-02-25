صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر نوید حیدر شیرازی کا ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈنگہ کا دورہ

  • گوجرانوالہ
کمشنر نوید حیدر شیرازی کا ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈنگہ کا دورہ

گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈنگہ کا دورہ کیا۔

 اس موقع پر ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وقاص صفدر اور اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں احمد شیر گوندل بھی ہمراہ تھے ۔کمشنر نے ایمرجنسی سمیت مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سید عطا نے بریفنگ دی۔ کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ صفائی، ادویات کی دستیابی اور علاج معالجہ کے معیار پر سمجھوتہ نہ کیا جائے اور مریضوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر خوشاب کی صحافیوں سے ملاقات

اوپن مارکیٹ میں اشیاء خوردونوش کی نو ٹیفائیڈ ریٹس پر فروخت کو یقینی بنا یا جا ئے ، ڈپٹی کمشنر میانوالی

گرانفروشی کے خاتمے کیلئے عوامی آگاہی مہم کا آغاز

چوری کے مقدمات میں مطلوب 2 رکنی گینگ گرفتار

ڈکیتی و چوری کی وارداتوں میں 29لاکھ اور موبائل چھین کر فرار

شادی شدہ خاتون اور اسکی چھ سالہ بچی کو مبینہ طور پر اغواء کر لیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق