صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران امریکہ جنگ سے چاول کی مارکیٹ کو نقصان کا خدشہ

  • گوجرانوالہ
ایران امریکہ جنگ سے چاول کی مارکیٹ کو نقصان کا خدشہ

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )گجرات رائس کلب کا اجلا س صدر حا جی عبد الحمید کی زیر صدارت مقا می ر یسٹو ر نٹ میں منعقد ہو ا

، اجلا س میں سیکرٹر ی ثو با ن نو ا ز بٹ نے کلب کی ما ہا نہ ر پو ٹ ،چا ول و مونجی کے ر یٹس کے حوالے سے بر یف کیا ، ممبر ر ائس کلب شعیب سا ہی کے والد کی وفا ت پر فاتحہ خو انی بھی کی گئی ، اجلا س سے خطا ب کر تے ہو ئے صدر ر ائس کلب حا جی عبد الحمید کا کہنا تھا اگر ایر ان اور امر یکہ کے در میا ن جنگ سے چاول کی مار کیٹ خر اب ہو نے کے خدشات ہیں ،انہو ں نے کہا کہ امسا ل چا ول کا سیز ن کسا نو ں اور دیگر کیلئے بہتر ر ہا لیکن فی الحا ل مو جو د ہ صو ر تحا ل میں ما ر کیٹ کمز وری کا شکا ر ہے ، اجلا س میں سا بق صدور نو ا ز بٹ ، امجد مجید بٹ ،سید سہیل شا ہ ،شیخ نصیر ا حمدو دیگر نے بھی اپنے خیا لا ت کااظہا ر کیا ،چا ول اور مونجی کی مو جو د ہ ما ر کیٹ کے حوالے سے امو ر پر گفتگو کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم

نشترون، آن لائن سسٹم میں خرابی ،مریضوں کو مشکلات

پاک افغان کشیدہ صورتحال تشویشناک، لیاقت بلوچ

مساجد ، امام بارگاہوں کی سکیورٹی پر ہنگامی اجلاس

تعلیمی اداروں میں سکیورٹی ایس او پیز کیلئے جائزہ کمیٹیاں تشکیل

10شراب فروشوں کیخلاف مقدمات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل