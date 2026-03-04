صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :جی ٹی روڈ پر گرین بیلٹس کی بحالی اور صفائی آپریشن

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر، نامہ نگار )جی ٹی روڈ پر گرین بیلٹس کی بحالی اور صفائی آپریشن اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں احمد گوندل کی ہدایت پر مین جی ٹی روڈ کھاریاں پر گرین بیلٹس کی بحالی کیلئے ٹیمیں تعینات کر دی گئیں۔

ستھرا پنجاب ٹیموں نے روڈ کلیئرنس، صفائی، بہتر وزیبلٹی اور ٹریفک سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں کیں۔ گرین بیلٹس کی صفائی اور درستگی کا کام جاری ہے تاکہ شاہراہ کی خوبصورتی اور شہریوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ جی ٹی روڈ پر صفائی اور بحالی کے اقدامات تسلسل کیساتھ جاری رکھے جائیں۔

 

