صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیپا فلائی اوور بیٹھ گیا، ترقیاتی منصوبوں کی ناقص منصوبہ بندی سے شہریوں کی زندگی کو خطرات

  • کراچی
نیپا فلائی اوور بیٹھ گیا، ترقیاتی منصوبوں کی ناقص منصوبہ بندی سے شہریوں کی زندگی کو خطرات

کے فور منصوبے میں پائپ لائن بچھانے کے لیے بھاری مشینری سے کھدائی اور دن رات کام کے باعث پل کی بنیادیں متاثر ہوئیں،ریڈ لائن منصوبہ گلے کی ہڈی بن گیا،شہریوں کاسخت ردعمل

کراچی (این این آئی)کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کی ناقص منصوبہ بندی نے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی، یونیورسٹی روڈ پر جاری کے فور منصوبے کے لیے پائپ لائن بچھانے کے دوران نیپا فلائی اوور کو شدید نقصان پہنچا ہے ، جس کے باعث پل کا ایک بڑا حصہ بیٹھ گیا ہے ۔ذرائع نے بتایا نیپا سے حسن اسکوائر جانے والے ٹریک پر ریڈ لائن بی آر ٹی اور کے فور منصوبے کے لیے ہونے والی بھاری مشینری کی کھدائی اور دن رات کام کے باعث پل کی بنیادیں متاثر ہوئیں، فلائی اوور کا ایک حصہ 6سے 7 فٹ تک نیچے دھنس گیا ہے جس سے سڑک پر گہرا گڑھا پڑ گیا ہے ۔تاہم کسی بڑے حادثے کے پیشِ نظر انتظامیہ نے متاثرہ حصے کو رکاوٹیں لگا کر ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔

متاثرہ مقام پر موجود شہریوں نے سخت ردِعمل دیتے ہوئے کہا کہ ریڈ لائن منصوبہ اب وہ ہڈی بن چکا ہے جو نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے نام پر انسانی جانوں کو داؤ پر لگانا کسی صورت مناسب نہیں، اگر حکومت کے پاس پل کی فوری مرمت کے پیسے نہیں تو کم از کم حادثات سے بچنے کے لیے یہاں روشنی کا ہی انتظام کر دیا جائے ۔متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی روڈ پر کے فور منصوبے کے تحت 2.7 کلومیٹر طویل پانی کی لائنیں بچھائی جا رہی ہیں۔ تاہم فلائی اوور کی ساخت کو پہنچنے والے نقصان اور اس کی مرمت کے حوالے سے تاحال کوئی حتمی ٹائم لائن نہیں دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پولیو کا پہلا روز،2لاکھ 29ہزار 609بچوں کو قطرے پلائے گئے

ڈپٹی کمشنر دفتر کے سبزہ زار میں تعلیمی اداروں کے طلبہ کے ہمراہ پودا لگا کر مہم کا عملی مظاہرہ کیا

پاکستان ایک گلدستہ ،خوبصورتی مسالک کے اتحاد میں ،عبدالخبیر آزاد

اپیلوں کی سماعت، 7 ملازمین کو برخاست کا فیصلہ برقرار

کوڑا پوائنٹ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا

ناجائز اسلحہ، منشیات اور پتنگ بازی کیخلاف مہم کے دوران8افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر