صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایفا سکول پھالیہ کیمپس کی تقریب تقسیم انعامات

  • گوجرانوالہ
ایفا سکول پھالیہ کیمپس کی تقریب تقسیم انعامات

پھالیہ (نامہ نگار )ایفا سکول پھالیہ کیمپس کی تقریب تقسیم انعامات کی پر وقار تقریب مقامی مارکی میں ہوئی،

پرنسپل پنجاب کالج پھالیہ نعیم ارشد مہمان خصوصی تھے ، مدثر عزیز چیمہ صدر پھالیہ بار، سابق صدر پھالیہ پریس کلب شجاع حسین بھٹی سابق تحصیل صدر پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن نصر اقبال ساہی ، سب انجینیرمحمد نیاز الحق سینئر جرنلسٹ مرزا قیصر فاروق، عابد نوید اور سجاد اسلم چشتی بھی موجود تھے ۔ پروگرام میں طلبا و طالبات نے چاروں صوبوں کی ثقافتی نمائندگی کی عکاسی کرتے ہوئے شاندار ٹیبلو اور ملی نغمے پیش کئے ، امتحانات میں نمایاں کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبا و طالبات میں معزز مہمانان گرامی نے میڈلز اور کارکردگی سرٹیفکیٹ تقسیم کئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حب کینال سے لاکھوں گیلن پانی چوری کا انکشاف

سندھ ہائیکورٹ کا ادارہ ترقیات کے افسران کی تنخواہوں کی ضبطی ختم کرنے کا حکم

انسینیریشن پلانٹ کی مرمت اور بحالی کے منصوبے کا افتتاح

سیلانی ویلفیئر کے تحت اے آئی کوڈنگ نائٹ کا اہتمام

شہر کی 139 اہم سڑکوں کی ازسرِ نو تعمیر کا فیصلہ

پی ٹی آئی رہنماؤں پر تشدد پولیس افسران کو نوٹس جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی