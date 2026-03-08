صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ:کیمیکل سے تیار دودھ مہنگے داموں فروخت

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ:کیمیکل سے تیار دودھ مہنگے داموں فروخت

لالہ موسیٰ (نامہ نگار ) ملاوٹی اور پاؤڈر سے تیار مضرصحت دودھ مہنگے داموں فروخت ہونے لگا ۔

لالہ موسیٰ کے مختلف علاقوں میں شہریوں نے شکایت کی ہے کہ دودھ فروش پاؤڈر سے تیار کردہ اور ناقص معیار کا دودھ سرکاری نرخ سے بھی زیادہ قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف دودھ کا معیار انتہائی خراب ہے بلکہ قیمتیں بھی من مانی وصول کی جا رہی ہیں جس سے عوام کو دوہرا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے ۔شہریوں کے مطابق کئی مقامات پر دودھ سرکاری ریٹ سے زیادہ قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی نظر نہیں آ رہی۔شہریوں نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور سرکاری نرخوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ شہریوں نے سوال اٹھایا ہے کہ فوڈ اتھارٹی کہاں ہے اور کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔

 

