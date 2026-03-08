صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگا ئی کا طوفان آئیگا :ناصر چیمہ

  • گوجرانوالہ
پٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگا ئی کا طوفان آئیگا :ناصر چیمہ

راہوالی (نمائندہ دنیا )ایم پی اے ناصر چیمہ نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55روپے فی لٹر اضافہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے جس سے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، اس سے مہنگائی کا طوفان آئیگاجبکہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اوپر سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اٖضافہ کرکے مزید عوام کا جینا محال کردیا ہے عالمی منڈیوں میں پٹرول وافر مقدار میں موجود ہے کوئی کمی نہ ہے بے حس حکمرانوں نے جنگ کا بہانہ بنا کر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرکے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں پٹرول 150روپے فی لیٹر تھا تو اس وقت ملک لوٹنے والی جماعتوں کے لیڈروں نے مہنگائی کا شور مچارکھا تھا آج پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرکے چوروں نے ہی 321روپے فی لیٹر تک پہنچا دیا اب انکو مہنگائی نظر نہ آرہی ہے حکمران جماعت فوری پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرکے اور عوام کو ریلیف فراہم کرے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی ایچ کیو پاکستان کی نشانی، پوری دنیا کو للکار رہا ،حنیف عباسی

آئی جی اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ،سکیورٹی کا جائزہ

اسلام آباد میں سکیورٹی سخت، شہریوں کو سہولیات دیں، ڈی آئی جی

کچہری چوک منصوبہ، پولیس افسروں کو تعریفی خطوط دیئے گئے

جڑواں شہروں میں سرچ آپریشنز، 32جرائم پیشہ افراد گرفتار

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،16ہزار لٹرمضر صحت مشروب تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل