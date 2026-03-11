صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :مختلف محکموں کی جعلی ٹیمیں متحرک،رقوم بٹورنے لگیں

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :مختلف محکموں کی جعلی ٹیمیں متحرک،رقوم بٹورنے لگیں

تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں مختلف محکموں کی جعلی ٹیمیں متحرک ہوگئیں۔

تفصیلات کے مطابق تتلے عالی او ر نواحی علاقوں میں سوئی نادرن گیس کمپنی،میونسپل کمیٹی،ضلع کونسل،انڈسٹریز ولیبر ڈیپارٹمنٹ ،سول ڈیفنس ،پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سمیت مختلف صوبائی و وفاقی محکموں کی جعلی ٹیمیں متحرک ہو گئی ہیں جو گاڑیوں پر سوار ہوکرکاروباری افراد،دکانداروں کو بلیک میل کر کے بھتہ لے رہی ہیں، ٹیموں میں خواتین بھی شامل ہیں،مقامی افراد کی سرپرستی میں بنی ٹیمیں سوئی گیس،بجلی کے گھریلو کنکشن پر کمرشل استعمال کروا کر لاکھوں روپے ماہانہ وصول کر رہی ہیں اور انکار پر شکایت درج کروا کر میٹر اتار کر دفتر میں جمع کروا دیا جاتا ہے جبکہ دوبارہ لگوانے کیلئے بھی80ہزار سے ایک لاکھ روپے تک وصولی کی جا رہی ہے ،اسی طرح رہائشی وکمرشل عمارتوں کے نقشہ کی منظوری،باٹ،ترازوں کو پاس کرنے والی ٹیمیں بھی روزانہ کی بنیاد پرمختلف علاقوں میں متحرک دکھائی دی جا رہی ہیں،اہل علاقہ نے جعلی ٹیموں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو افسروں کی کارکردگی ،اجلاس طلب کرنیکا اعلان

مجالس اور جلوسوں کے انتظامات اور سکیورٹی اقدامات کا جائزہ

ڈی پی او آفس سرگودھا میں کھلی کچہری کا انعقاد

ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور کا دورہ

میانوالی نے شہر میں غیر قانونی تعمیرات کیخلاف انفورسمنٹ آپریشن

پولیس کی کاروائی 100 لیٹر شراب برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی