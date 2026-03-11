صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشی اور ذخیرہ اندوزی پر 12دکانیں سیل، 23افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
گرانفروشی اور ذخیرہ اندوزی پر 12دکانیں سیل، 23افراد گرفتار

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے ایک روز کے دوران 3ہزار 934 چھاپہ مار کارروائیاں کیں۔

 گراں فروشی اور اوورچارجنگ پر 5لاکھ 7ہزار روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے جبکہ اوورچارجنگ پر 142 اور ذخیرہ اندوزی و مصنوعی مہنگائی پر 11 کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ اس دوران 12 دکانیں سیل کی گئیں اور 23 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ یکم رمضان سے اب تک ضلع بھر میں 66ہزار 264 چھاپہ مار کارروائیاں کی جا چکی ہیں جن کے دوران گراں فروشی پر ایک کروڑ 33 لاکھ 69 ہزار روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ 509 دکانیں سیل اور 566 افراد کو گرفتار کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کے ایچ خورشید عظیم رہنما، اصول پسند سیاستدان تھے ، فیصل راٹھور

معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں خواتین کا اہم کردار، شازیہ رضوان

کفایت شعاری،ایندھن بچت مہم پر عمل کیا جائے، آئی جی موٹر وے

راولپنڈی، پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ورکشاپ، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ، ایس ایس پی آپریشنز

یومِ حضرت علی، مجالس کے لیے جامع سکیورٹی پلان ترتیب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی