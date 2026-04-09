آ لودگی سے پاک ماحول کیلئے شجر کاری ناگزیر :نو ید احمد

  • گوجرانوالہ
آ لودگی سے پاک ماحول کیلئے شجر کاری ناگزیر :نو ید احمد

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ضلع گوجرانوالہ کو صاف، سرسبز اور ماحولیاتی طور پر بہتر بنانا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، نئی نسل کو آلودگی سے پاک ماحول فراہم کرنے کیلئے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں،ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے سادھوکی میں موسم بہار شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا لگاتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسر اور نمائندگان بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام سرکاری محکمے اپنے شجرکاری اہداف کو بروقت مکمل کریں اور زیادہ سے زیادہ پھلدار، پھولدار اور سایہ دار پودے لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ درخت ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے ، درجہ حرارت میں کمی اور انسانی صحت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لگائے گئے پودوں کی حفاظت اور نگہداشت نہایت ضروری ہے ، اس ضمن میں متعلقہ ادارے باقاعدہ مانیٹرنگ کا نظام وضع کریں تاکہ پودوں کی بہتر نشوونما یقینی بنائی جا سکے ۔اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات محمد سلمان نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گوجرانوالہ/وزیر آباد کی انڈسٹریز اور بھٹوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی موسم بہار شجرکاری مہم کے تحت علاقائی ماحول دوست پودے لگائے جا رہے ہیں جس میں گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی طرف بھر پور معاونت فراہم کی جا رہی ہیں ۔

 

 

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

شہریوں کے مسائل کے حل میں غفلت برداشت نہیں کرینگے ،کمشنر

بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت قومی ترقی کی اساس ،خالد مقبول

موثر اور مربوط ٹریفک مینجمنٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ،آئی جی

ڈپٹی کمشنر کا طاہرہ اورنگزیب کے ہمراہ نالہ لئی کا دورہ،انتظامات کا جائزہ

ایران سر خرو اورسامراج و صہیون پسپا ہوگیا،ساجد نقوی

جنگ بندی خوش آئند،حکومت عوام کو ریلیف دے ،کاشف چودھری

محمد اظہارالحق
گگو منڈی سے تحصیل ہسپتال بوریوالہ تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بے اعتباری کا موسم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان زندہ باد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نوبیل انعام کا اصل حقدار۔ پاکستان
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران کا المیہ اور ہمارا زاویۂ نظر
مفتی منیب الرحمٰن