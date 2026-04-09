حافظ آباد:سکولوں میں داخلہ مہم کا آ غاز ، 10 ہزار ہدف

حافظ آباد:سکولوں میں داخلہ مہم کا آ غاز ، 10 ہزار ہدف

حافظ آباد:سکولوں میں داخلہ مہم کا آ غاز ، 10 ہزار ہدف مستحق بچوں کو مفت یونیفارم ، شوز ، سٹیشنری اور دیگر اشیا فراہم کی جائینگی

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دُنیا )حافظ آباد میں محکمہ تعلیم کی جانب سے سرکاری سکولوں میں نئے بچوں کی داخلہ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔10ہزار نئے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخل کرنے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ داخلہ مہم کے سلسلہ میں پر وقار تقریب گورنمنٹ ڈبل سیکشن گرلزہائی سکول میں ہوئی ۔ سی ای او ایجو کیشن اکرم اشرف ، ڈسٹرکٹ ایجو کیشن آفیسر سیکنڈری انور جاوید ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجو کیشن آفیسرصدف خانم اور اشتیاق احمد سمیت سکول اساتذہ ، طلبا و طالبات اوروالدین تقریب میں شریک تھے ۔سرکاری سکولوں میں نئے داخل ہونے والے بچوں کو محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کی جانب سے مفت کتابیں دی جائینگی جبکہ ڈسٹرکٹ ایجو کیشن اتھارٹی کی جانب سے ضلع کے تمام سرکاری سکولوں میں یونیفارم بینک قائم کئے گئے ہیں جس کے ذریعے غریب اور مستحق بچوں کو مفت یونیفارم ، سکول شوز ، سٹیشنری اور دیگر ضروری اشیا فراہم کی جائینگی ۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی ری ماڈلنگ کا منصوبہ پیسے نہ ہونے کے باعث شروع نہ ہوسکا

کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی کا سرگودھا شہر کا تفصیلی دورہ

خوشاب پولیس کی تین مہینوں کی کارکردگی رپورٹ پیش، جرائم میں کمی

اشیا کی قیمت ریٹ لسٹ کے مطابق یقینی بنائی جائے ، ڈی سی

سکول میں صاف ستھرے اور سرسبز ماحول کے قیام پر بھی زور

اسرائیلی جارحیت اور مظالم کے خلاف مسلم امہ متحد ہو جائے ،نعت کونسل پاکستان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گگو منڈی سے تحصیل ہسپتال بوریوالہ تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بے اعتباری کا موسم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان زندہ باد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نوبیل انعام کا اصل حقدار۔ پاکستان
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران کا المیہ اور ہمارا زاویۂ نظر
مفتی منیب الرحمٰن