شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں کوتاہی برداشت نہیں،آئی جی

  • اسلام آباد
سکیورٹی، حساس تنصیبات اور اہم شخصیات کی حفاظت کا جائزہ اجلاس،چیکنگ سخت کرنیکی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا وفاقی دارالحکومت کی مجموعی سکیورٹی صورتحال، حساس تنصیبات اور اہم شخصیات کی حفاظت کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی نے سکیورٹی نظام کو مزید مؤثر اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے پر زور دیا اور انسدادِ دہشتگردی اقدامات کو ٹیکنالوجی، انٹیلی جنس شیئرنگ اور بین الادارہ جاتی تعاون سے مضبوط بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کو مؤثر بنایا جائے، مشتبہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے اور حساس علاقوں میں گشت بڑھایا جائے۔ ایمرجنسی صورتحال میں فوری رسپانس کیلئے کنٹرول روم اور فیلڈ یونٹس کے درمیان رابطہ بہتر کیا جائے ، جبکہ سیف سٹی کیمروں اور جدید نگرانی کے نظام سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ ادھر آئی جی نے یومِ مزدور کے موقع پر محنت کشوں کیلئے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ مزدور ملکی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ محنت، دیانت اور لگن سے کام کرنے والے مزدور قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ 

 

مزید پڑہیئے

ملتان

سرکاری سکولوں کا مانیٹرنگ نظام تبدیل، نئے معیارات قائم

وہاڑی میں گندم خریداری مہم، باردانہ کی فراہمی تیز

فوڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پرناشتہ پوائنٹ کو جرمانہ

خواتین کے چھیڑنے سے منع کرنے پر نوجوان پر تشدد

میپکو کا مختلف فیڈرز پر بجلی بندش کا شیڈول جاری

ناجائز اسلحہ بردار 2ملزم پولیس کے ہتھے چڑھ گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مشرقِ وسطیٰ میں فساد کا ذمہ دار کون؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کہیں تو بریک لگنی چاہیے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دستوری بازیچۂ اطفال اور تبادلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ پُرامن تعلقات ممکن ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
کچھ بھی نہیں بدلا
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
بَیْتُ اللّٰہ
مفتی منیب الرحمٰن