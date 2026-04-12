سیالکوٹ:بھینسوں کیلئے چارہ بناتے بچے کا ہاتھ ٹوکے میں آ گیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )کھکھانوالی گاؤں پسرور میں بھینسوں کیلئے چارہ بناتے ہوئے ٹوکے میں ہاتھ آنے سے بچہ زخمی ہوگیا۔ 12 سالہ عثمان بھینسوں کیلئے چار ا بنا رہا تھا۔اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچی اور بچے کو علامہ اقبال میموریل ہسپتال منتقل کر دیا۔
