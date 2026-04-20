محمودآباد:موٹرسائیکل سوار افراد کی فائرنگ،نوجوان جاں بحق

  • گوجرانوالہ
مقتول عبدالغفار محلے میں کوڑا اٹھانے کا کام کرتا تھا،کرائم سین یونٹ کی قانونی کارروائی

گجرات (نامہ نگار )گجرات کے علاقے محمودآباد جلالپورجٹاں میں دو نامعلوم موٹرسائیکل سوار افراد کی فائرنگ سے 30 سالہ نوجوانجاں بحق ہوگیا۔اطلاعات کے مطابق عبدالغفار ولد گل بہادر عمر سکنہ اپردیر خیبرپختونخوا کا رہائشی (جو محلے میں کوڑا اٹھانے کا کام کرتا تھا) کو دو موٹر سائیکل سوار افراد نے نا معلوم وجہ سے تین گولیاں ماریں اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ متاثرہ آدمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جابحق ہوگیا ۔ریسکیو عملہ اور پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے ۔ کرائم سین یونٹ کی قانونی کارروائی کے بعد نعش کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

سبزیاں،پھل مقررہ نرخوں سے مہنگے، انتظامیہ بے بس

جنرل ہسپتال:نرسنگ فیکلٹی ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت تربیتی ورکشاپ

تاجروں کو پرامن اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے :گورنر

بلال یاسین کا مختلف علاقوں کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح

سفارتکار ی کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی :سیف الملوک کھوکھر

پنجاب بھر میں 1کروڑ، 73لاکھ بچوں کو پولیو قطرے پلائے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر