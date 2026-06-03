صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:بجلی کی لوڈ شیڈنگ ،شہری پانی کو ترس گئے

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:بجلی کی لوڈ شیڈنگ ،شہری پانی کو ترس گئے

کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی سے قیمتی الیکٹر ا نکس اشیا خراب ہونے لگیں

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )بجلی کی اعلانیہ اورغیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں،شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش سے شہری پانی کی بوند بوندکو ترس گئے ، عوام کو کئی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنا پڑرہا ہے ’گیپکو کے علاقوں مبارک پورہ، میانہ پورہ، حاجی پورہ، شہاب پورہ، گلشن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن ،سول لائن، ضلع کچہری میں بجلی کی آنکھ مچولی معمول بن گئی۔ہفتہ وارانہ پرمٹ نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں ۔شدید گرمی میں صارفین کو بجلی سے محروم رکھنا ظلم ہے ۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بجلی کی آنکھ مچولی سے قیمتی الیکٹر ا نکس اشیا بھی خراب ہو رہی ہیں۔بجلی کی طویل بندش کیوجہ سے گھروں سے پانی ختم ہو جا تاہے ۔بد ترین لو ڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جسکی وجہ سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اوپن ڈور پالیسی :کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،ہدایات جاری

سی پی او کی وکلا سے ملاقات ،کچہری کی سکیورٹی پر مشاورت

عوام کو ریونیو سے متعلق خدمات کی بروقت فراہمی ترجیح :علی اکبر

ڈپٹی کمشنرٹوبہ کا دورہ کمالیہ ، ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کا مرکزی جلوسوں کے روٹس کا دورہ

ڈپٹی کمشنرچنیوٹ کی زیر صدارت ریونیو اہداف کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر