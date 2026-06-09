صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوٹیفکیشن منصوبے مقررہ مد میں مکمل کرنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
بیوٹیفکیشن منصوبے مقررہ مد میں مکمل کرنے کی ہدایت

گوجرانوالہ کو دیدہ زیب شہر بنانے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لارہے :کمشنر

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن محمد علی نے بیوٹیفکیشن سکیمز کی پیش رفت کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کی خوبصورتی، صفائی اور شہری سہولیات میں بہتری حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جاری بیوٹیفکیشن منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نوید احمد بھی ہمراہ تھے جبکہ اے سی جی محمد عامر ،ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ محمد عبدالرئوف ،سی او کارپوریشن قیصر امین سمیت متعلقہ محکموں کے افسر وں نے شرکت کی اور مختلف ترقیاتی و بیوٹیفکیشن منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔

کمشنر نے کہا کہ گرین بیلٹس، پارکوں، شاہراہوں، چوکوں اور عوامی مقامات کی خوبصورتی میں اضافہ شہری زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ، حکومت پنجاب کے وژن کے مطابق گوجرانوالہ کو ایک صاف، سرسبز اور دیدہ زیب شہر بنانے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔کمشنر محمد علی نے زور دیا کہ شجرکاری، صفائی اور تزئین و آرائش کے منصوبوں میں پائیداری کو مدنظر رکھا جائے تاکہ ان کے مثبت اثرات طویل عرصے تک برقرار رہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ہسپتالوں میں ادویات کی دستیابی محکمہ صحت کیلئے بڑا چیلنج

جناح ہسپتال :ساہیوال کی مریضہ کو 15روز سے بیڈ نہ مل سکا

نادہندگان کے خلاف آپریش،208املاک سربمہر

گرمی بڑھتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہری پریشان

کرسچین طالبہ کی بازیابی، درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنیکا حکم

83 فیصد فضائی آلودگی کی وجہ ٹرانسپورٹ قرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس